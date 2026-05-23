Elezioni comunali 2026 Locorotondo | i candidati della lista ' Locorotondo Cresce Insieme'

Alle elezioni comunali del 2026 a Locorotondo, la lista 'Locorotondo Cresce Insieme' presenta vari candidati. Tra i nomi indicati ci sono Lucia Calella, Girolamo Grassi, Tonino Gentile, Giorgia De Carlo, Adele Lisi, Teresa Tamburrano ed Ermelinda. La lista include anche altri candidati non specificati. Nessuna informazione aggiuntiva sui ruoli o le posizioni di ciascun candidato.

Lucia CalellaGirolamo GrassiTonino GentileGiorgia De CarloAdele LisiTeresa TamburranoErmelinda PretePaolo GiacovelliLuca De MicheleFrancesco CaramiaAngelo PalmisanoMariangela ConvertiniMartino SantoroArianna L'AbateDommi GrassiAngelo Caroli. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Locorotondo, elezioni comunali: tre candidati sindaco e liste presentate

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