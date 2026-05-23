Elezioni comunali 2026 Locorotondo | i candidati della lista ' Come Te'

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Locorotondo, elezioni comunali: tre candidati sindaco e liste presentate

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