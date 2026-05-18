Elezioni comunali 2026 tutto quello che bisogna sapere | come e quando si vota I Comuni i candidati e le liste

Il voto per le elezioni comunali del 2026 si svolgerà in nove Comuni della Città metropolitana di Milano. Le consultazioni si terranno il 24 maggio, con orario dalle 7 alle 23, e il 25 maggio dalle 7 alle 15. Durante queste giornate si eleggeranno i nuovi sindaci e si procederà al rinnovo dei consigli comunali. Le date e gli orari sono stati ufficialmente confermati e riguardano specificamente i Municipi interessati.

Sono 9 i Comuni della Città metropolitana di Milano in cui si voterà il 24 (dalle 7 alle 23) e 25 maggio 2026 (dalle 7 alle 15) per eleggere i sindaci e rinnovare i consigli comunali. Cinque di loro sono superiori a 15mila abitanti: Bollate, Corsico, Legnano, Parabiago e Segrate. Gli altri. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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