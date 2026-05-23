Elezioni comunali 2026 a Venezia si vota domenica e lunedì | la diretta

Da veneziatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le elezioni comunali a Venezia si svolgeranno domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 per scegliere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. La tornata coinvolge 894 comuni italiani.

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Si vota domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 per l'elezione del nuovo sindaco di Venezia e del consiglio comunale, una delle città più importanti di questa tornata elettorale che riguarda 894 comuni italiani. In provincia di Venezia anche Torre di Mosto e Cavallino Treporti, entrambe con. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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