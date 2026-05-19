Elezioni comunali 2026 come si vota

Le elezioni comunali del 2026 sono fissate per il 25 e 26 maggio, con eventuale turno di ballottaggio programmato per il 7 e 8 giugno negli comuni con più di 15.000 abitanti. Per votare, i cittadini devono recarsi alle urne nelle date stabilite e presentare un documento valido e la tessera elettorale. La consultazione riguarda l’elezione del sindaco e del consiglio comunale. La data del ballottaggio viene decisa in base ai risultati del primo turno.

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Le prossime elezioni comunali si terranno il domenica 25 e lunedì 26 maggio, con eventuale turno di ballottaggio, nei comuni con più di 15mila abitanti, previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026. La scheda per votare, che sarà consegnata a ciascun elettore, sarà di colore azzurro. Ecco una breve guida su come votare il candidato alla carica di sindaco, in base alle dimensioni del proprio comune. Come si vota nei comuni sopra ai 15mila abitanti. Per i comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, ciascun elettore può votare in due modi. Innanzitutto, per il candidato a Sindaco e per una delle liste ad esso collegato, tracciando una croce o un segno sul simbolo di una delle liste che sostengono il candidato. 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Speciale elezioni comunali 2026, Ocre al voto Sullo stesso argomento Elezioni comunali 2026: quando e come si votaDomenica 24 maggio (dalle 7 alle 23) e lunedì 25 maggio (dalle 7 alle 15) i cittadini dei 4 Comuni della provincia interessati saranno chiamati alle... Leggi anche: Elezioni comunali, quando e dove si vota nel 2026 Elezioni comunali 2026 a Chieti, la guida rapida al voto: come si vota, cosa serve, chi sono i candidati x.com Le elezioni amministrative del 2026 sono ormai alle porte: con la guida elaborata da ANCI, prende forma il quadro operativo che accompagnerà Comuni, candidati, segretari comunali e uffici elettorali verso il voto del 24 e 25 maggio, con eventuali ballottaggi f reddit Elezioni Comunali 2026: quando, dove e come si vota | Amministrative Venezia, Reggio Calabria e 16 CapoluoghiElezioni Comunali 2026: quando, dove e come si vota. Comuni al voto per le Amministrative del 24-25 maggio. Focus su sindaci e liste ... ilsussidiario.net Elezioni comunali 2026, come si vota: da scheda elettorale a voto disgiunto. Cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni comunali 2026, come si vota: da scheda elettorale a voto disgiunto. Cosa sapere ... tg24.sky.it