Elezioni comunali 2026 Conversano | i candidati della lista Popolari

A pochi mesi dalle elezioni comunali del 2026, a Conversano si è ufficialmente presentata la lista dei candidati denominata Popolari. Tra i nomi iscritti ci sono Rosita Anellino, Stefano Caradonna, Antonella Carucci, Lorella Carulli, Alvaro Centrone e Vito Cerri. La lista include anche altri candidati, i cui nomi sono stati comunicati di recente. La presentazione ufficiale si è svolta nei giorni scorsi e la campagna elettorale è ormai in fase di avvio.

Anellino RositaCaradonna StefanoCarucci AntonellaCarulli LorellaCentrone Alvaro StefanoCerri VitoDi Mise ElisabettaGiunto IsabellaInnamorato MariangelaMancini GirolamoMarasciulo MariannaMorgese Nunzia MarilùMottola Nicola (detto Nico)Notarangelo SantePiemontese MariaTotaro Francesco.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni Comunali 2026 a Conversano: candidati sindaco, liste e aspiranti consiglieri Elezioni comunali 2026 Conversano: i candidati di Alleanza Verdi SinistraAffatati FilippoBorrelli Nicola (detto Nico)D’Attoma Donato (detto Donatello)De Toma CandidaDi Turi Cosima (detta Mina)Di Vagno MariaDiciolla... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Conversano al voto, la città più litigiosa di Puglia: 4 candidati, 18 liste e 281 aspiranti per 16 seggi; Elezioni comunali, depositate le candidature: Tutte le 54 città al voto; Elezioni comunali a Grumo Appula: sfida a tre per la successione a Michele Minenna; Elezioni Amministrative 2026: tutti i candidati sindaco e le liste. Elezioni Comunali 2026 a Conversano: candidati sindaco, liste e aspiranti consiglieriSono quattro i candidati al ruolo di sindaco nella città di Conversano. Gli elettori saranno chiamati a esprimere la loro preferenze nel corso della tornata elettorale del 24 e 25 maggio. Si ricandida ... baritoday.it Conversano al voto, la città più «litigiosa» di Puglia: 4 candidati, 18 liste e 281 aspiranti per 16 seggiDopo il commissariamento, la città torna alle urne il 24 e 25 maggio tra frammentazione politica, divisioni nei campi e un sistema elettorale mai così affollato ... lagazzettadelmezzogiorno.it Elezioni comunali Messina, i NOMI dei candidati di Forza Italia: capolista è un deputato regionale - facebook.com facebook