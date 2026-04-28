Elezioni comunali 2026 a Capurso | candidati sindaco liste e aspiranti consiglieri

A Capurso si avvicinano le elezioni comunali del 2026 e la corsa per la fascia di sindaco prevede la partecipazione di tre candidati. Il sindaco uscente, Michele Laricchia, si presenta nuovamente, mentre le altre due candidate sono donne, rispettivamente Beatrice Zippo e Giusi Pepe. Le liste dei candidati sono state ufficialmente presentate, e all’interno dei rispettivi schieramenti si trovano anche vari aspiranti consiglieri.

Sarà una sfida a tre, a Capurso, per la corsa a sindaco. Accanto al primo cittadino uscente, Michele Laricchia, in campo ci sono due donne: Beatrice Zippo e Giusi Pepe. Il sindaco uscente è sostenuto da quattro liste; due a testa, invece, le liste per le sfidanti.*Articolo in.🔗 Leggi su Baritoday.it

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