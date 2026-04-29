Elezioni Comunali 2026 a Conversano | candidati sindaco liste e aspiranti consiglieri

A Conversano si svolgeranno le elezioni comunali nel maggio 2026, con i cittadini chiamati a votare il 24 e 25. Quattro candidati si sono presentati per la carica di sindaco e sono state composte diverse liste di supporto. Gli aspiranti consiglieri sono stati ufficialmente presentati e le candidature sono state registrate presso le autorità competenti. La campagna elettorale si avvicina, con i cittadini che si preparano a esprimere la loro preferenza.

Sono quattro i candidati al ruolo di sindaco nella città di Conversano. Gli elettori saranno chiamati a esprimere la loro preferenze nel corso della tornata elettorale del 24 e 25 maggio. Si ricandida il sindaco uscente, Giuseppe Lovascio, sostenuto da 8 liste civiche. Gli sfidanti sono Francesco.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni comunali 2026 a Capurso: candidati sindaco, liste e aspiranti consiglieri Leggi anche: Amministrative 2026: conto alla rovescia per le elezioni, 585 gli aspiranti consiglieri per 20 liste a sostegno dei sei candidati a sindaco Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni amministrative 2026: domande per scrutatori dal 30 aprile al 5 maggio 2026; Elezioni amministrative 2026, come fare gli scrutatori di seggio; Elezioni comunali 2026: aperture straordinarie per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature; Elezioni Comunali 2026 - voto domiciliare. Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidati Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidati Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidatiElezioni amministrative 2026, si vota il 24 e il 25 maggio. Ecco i comuni al voto, le liste e il vademecum per votare ... infocilento.it Elezioni comunali Messina, i NOMI dei candidati di Forza Italia: capolista è un deputato regionaleÈ scaduto oggi, mercoledì 29 aprile, il termine per la presentazione delle liste di candidati al Consiglio comunale e alle circoscrizioni in vista delle elezioni comunali a Messina il 24 e il 25 maggi ... strettoweb.com Elezioni comunali Messina, i NOMI dei candidati di Forza Italia: capolista è un deputato regionale - facebook.com facebook