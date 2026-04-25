Elezioni amministrative 2026 Marco Perniconi sindaco | la lista e tutti i nomi dei candidati consiglieri

Alle elezioni amministrative del 2026, previste per il 24 e 25 maggio, il sindaco uscente di Bomarzo si presenta nuovamente come candidato. A sostegno della sua candidatura è stata presentata una lista composta da diversi candidati consiglieri. La campagna elettorale si concentra sulla presentazione di questa lista e sui nomi dei candidati che intendono rappresentare la comunità locale. La consultazione elettorale coinvolge cittadini e forze politiche della zona.

Marco Perniconi candidato sindacoMarco Perniconi candidato sindaco per Bomarzo. Il primo cittadino uscente, alle elezioni amministrative 2026 del 24 e 25 maggio si presenta con una lista a sostegno della sua candidatura.Lista UguaglianzaMarzia ArconiJacopo CapatiGiacomo CardarelliSimona.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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