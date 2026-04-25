Elezioni amministrative 2026 Alessandra Zena sindaco | la lista e tutti i nomi dei candidati consiglieri

Alle elezioni amministrative del 2026, previste per il 24 e 25 maggio, una candidata si presenta per il ruolo di sindaca a Bomarzo. La sua candidatura è supportata da una lista composta da diversi candidati consiglieri, i nomi di cui sono stati resi noti pubblicamente. La campagna elettorale si concentra sulla presentazione della lista e sulla promozione del programma elettorale.

Alessandra Zena candidata sindacaAlessandra Zena candidata sindaca per Bomarzo. Alle elezioni amministrative 2026 del 24 e 25 maggio si presenta con una lista a sostegno della sua candidatura.Bomarzo Mugnano in comuneTommaso CascellaLuigi DominiciPatrizia FarroniLuigi MondelliGiuseppe.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni amministrative 2026, Marco Perniconi sindaco: la lista e tutti i nomi dei candidati consiglieri Elezioni amministrative 2026, Helene Di Maggio sindaco: la lista e tutti i nomi dei candidati consiglieriHelene Di Maggio candidata sindacaHelene Di Maggio candidata sindaca per Bomarzo. Altri aggiornamenti Si parla di: Cinque candidati sindaco a Civita Castellana, due a Blera e Bomarzo punta a tre. Elezioni a Casal Velino 2026: ecco liste e candidati Elezioni a Casal Velino 2026: ecco liste e candidati Elezioni a Casal Velino 2026: ecco liste e candidatiElezioni Comunali 2026 a Casal Velino: depositata solo la lista Il Veliero. Silvia Pisapia corre senza avversari. Scopri cosa succede ora e il ruolo decisivo del quorum ... infocilento.it Elezioni amministrative 2026, in Sardegna si voterà il 7 e 8 giugno in 149 comuni. L’assessore Spanedda: Momento fondamentale per la vita democratica delle nostre ...Cagliari, 16 marzo 2026 - In Sardegna si voterà domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026 per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali nei 149 Comuni interessati dalla tornata elettorale. Dove previsto, ... regione.sardegna.it