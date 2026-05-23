Elezioni 2026 a Verghereto | chi sono i 2 candidati sindaco

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si terranno le elezioni comunali a Verghereto. Due candidati si sfideranno per la carica di sindaco. La consultazione coinvolgerà anche il rinnovo del Consiglio comunale. Le schede saranno disponibili nei seggi allestiti nel territorio comunale, dove gli elettori potranno esprimere le proprie preferenze. La partecipazione riguarda tutti i cittadini maggiorenni residenti nel Comune.

Verghereto (Forlì Cesena), 20 maggio 2026 – Domenica 24 e lunedì 25 maggio, al pari di numerosi altri Comuni sparsi per lo Stivale, anche il Comune di Verghereto andrà alle urne, per l'elezione del sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Nel Comune di Verghereto (1.719 abitanti al 28 febbraio 2026), che presenta il territorio più a sud e più alto del comprensorio cesenate (capoluogo a quota 812 slm), le consultazioni amministrative sono sfalsate con gli altri tre Comuni della Valle del Savio (Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Sarsina), a seguito della scomparsa, nel 1999, del sindaco in carica, Ido Bragagni. Chi sono i 2 candidati e quali sono le liste ‘civiche’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Elezioni comunali 2026: c'è la data

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