Elezioni comunali 2026 chi sono gli otto candidati sindaco a Venezia

Le candidature per le elezioni comunali di Venezia del 2026 si sono concluse con l’annuncio di otto candidati sindaco. Tra questi, la novità riguarda anche la candidatura di Luigi Corò, che si è aggiunto alla lista dei concorrenti per la guida della città. Le elezioni sono previste per il 24 e 25 maggio 2026. La composizione finale dei candidati è stata comunicata negli ultimi giorni.

Si sono concluse, con il colpo di scena della candidatura di Luigi Corò, le candidature a sindaco per le elezioni comunali di Venezia del 24 e 25 maggio 2026. I candidati sono quindi otto, tutti uomini, uno in meno del 2020 e del 2015. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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