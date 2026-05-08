Elezioni comunali 2026 sono due i candidati sindaco a Crevoladossola

Sarà una sfida a due quella delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio a Crevoladossola.In campo, per la fascia tricolore da sindaco, ci sono il primo cittadino uscente Giorgio Ferroni, con la lista "Per Crevoladossola", e Daniele Facciola, attuale consigliere di minoranza, sostenuto dal progetto.🔗 Leggi su Novaratoday.it

06 maggio 2026 - Extra P55 - I candidati sindaco di Crevoladossola e Macugnaga

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