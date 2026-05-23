Elena Baredi ospite di Salotto Blu | Senza investimenti sulla scuola aumentano le diseguaglianze

Notizia in breve

Elena Baredi è stata ospite di Salotto Blu, dove ha parlato delle conseguenze della mancanza di investimenti nella scuola. Ha spiegato che questa situazione può portare a un aumento delle disuguaglianze tra gli studenti. L’intervista, condotta da Mario Russomanno e trasmessa questa sera, si è concentrata sui problemi del sistema scolastico e sulle conseguenze sociali di un insufficiente sostegno pubblico.