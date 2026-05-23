Elena Baredi ospite di Salotto Blu | Senza investimenti sulla scuola aumentano le diseguaglianze
Elena Baredi è stata ospite di Salotto Blu, dove ha parlato delle conseguenze della mancanza di investimenti nella scuola. Ha spiegato che questa situazione può portare a un aumento delle disuguaglianze tra gli studenti. L’intervista, condotta da Mario Russomanno e trasmessa questa sera, si è concentrata sui problemi del sistema scolastico e sulle conseguenze sociali di un insufficiente sostegno pubblico.
Elena Baredi, assessora e consigliera comunale eletta con il maggiore numero di preferenze nella storia amministrativa di Cesena, è stata intervistata da Mario Russomanno per la trasmissione di VideoRegione che andrà in onda stasera, sabato, alle 23, sul canale 99, esprimendosi su temi di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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