Strisce blu senza sosta A Fano aumentano i parcheggi a pagamento

A Fano sono entrati in vigore questa mattina i nuovi parcheggi a pagamento nelle vie Giulio Cesare, Mura Augustee e Nino Bixio, tutte situate vicino al centro cittadino. L’introduzione riguarda tre strade principali della zona e comporta l’attivazione di zone a pagamento che prima non prevedevano tariffa. La decisione ha portato all’installazione di parchimetri e cartelli informativi lungo le vie interessate.

Stamattina scattano i nuovi parcheggi a pagamento in tre importanti vie a ridosso del centro: le vie Giulio Cesare, Mura Augustee e Nino Bixio. "L'obiettivo – ricorda Aset che gestisce tutti i parcheggi – è quello di migliorare l'organizzazione degli spazi e favorire una maggiore rotazione dei veicoli nelle zone più frequentate della città". Mentre altre soste diventano blu, non decollano gli abbonamenti annuali, che costano 360 euro, previsti per dipendenti di esercizi commerciali, enti e uffici, pubblici e privati e per residenti. Finora ne sono stati sottoscritti 12: dieci da persone che lavorano in centro storico e due da persone che vi abitano.

Oltre 16mila strisce blu in più a Roma: ecco in quali quartieri arrivano i parcheggi a pagamentoA Roma oltre 16mila posti auto passeranno da gratuiti a pagamento: nuove strisce blu in centro, Eur, Pigneto e Ostia.

Sensori hi tech per i parcheggi a pagamento, ecco i primi occhi elettronici contro i furbetti delle strisce bluSi comincia con piazza Mignanelli, all’ombra della Scalinata di Trinità dei Monti.

