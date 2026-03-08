I quattro Gianni che cambiarono il racconto dello sport a Repubblica Giuseppe Smorto ospite a Salotto Blu

Quattro giornalisti, Gianni Brera, Gianni Clerici, Gianni Mina' e Gianni Mura, hanno lavorato insieme nella redazione di

A VideoRegione l’ex vice direttore di Repubblica presenta il libro “I quattro Gianni” e ricorda la storica redazione sportiva del quotidiano Gianni Brera, Gianni Clerici, Gianni Mina', Gianni Mura, questo il poker d'assi di giornalisti che convissero felicemente nella redazione del quotidiano "La Repubblica", riscuotendo grande successo e modificando il modo di raccontare lo sport in Italia. A capo della redazione sportiva c'era Giuseppe Smorto, che ha descritto quegli anni straordinari nel libro pubblicato adesso dalla casa editrice Minerva, dal titolo "I quattro Gianni". Smorto, già vice direttore di Repubblica e direttore di Repubblica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Libreria – “I quattro Gianni” di Giuseppe Smorto: cronacheUn viaggio nel cuore del giornalismo italiano attraverso le pagine di “I quattro Gianni” di Giuseppe Smorto, un libro che celebra le figure di Gianni...

I quattro Gianni, il libro di Giuseppe Smorto sulla vita di 4 dei più grandi giornalisti sportivi italiani«Le api operaie possono finire in cassa integrazione? È possibile privatizzare il debito pubblico? Se vado dove mi porta il cuore rischio l’infarto? Che smacchiatore ci vuole per togliere l’unto del ... ilmessaggero.it

I grandi Gianni dello sport, così qui è nato il libro sul dream team Brera, Clerici, Minà e MuraCalabrese di nascita, romano d’adozione, senese per matrimonio, Giuseppe Smorto ha trovato a Bologna l’editore per il suo libro di bilanci e ricordi. Minerva, al secolo Roberto Mugavero, ne ha ... bologna.repubblica.it