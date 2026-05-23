Electrolux i sindacati denunciano pressioni alla vigilia dello sciopero | Mobilitazione legittima
A poche ore dallo sciopero, i sindacati hanno denunciato pressioni da parte dell'azienda nello stabilimento Electrolux di Forlì. La mobilitazione, definita legittima dai rappresentanti dei lavoratori, si svolge in un clima di tensione prima del confronto previsto a Roma. La situazione ha generato polemiche tra le parti coinvolte, mentre le parti sociali continuano a discutere sulla disputa.
La vigilia del confronto decisivo a Roma si tinge di forti polemiche nello stabilimento Electrolux di Forlì. Le sigle sindacali territoriali (Fim Roma, Fiom Forlì-Cesena, Uilm Forlì e Uglm Forlì) hanno diramato una nota congiunta per denunciare quello che definiscono “un clima di tensione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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