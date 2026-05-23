Electrolux i sindacati denunciano pressioni alla vigilia dello sciopero | Mobilitazione legittima

A poche ore dallo sciopero, i sindacati hanno denunciato pressioni da parte dell'azienda nello stabilimento Electrolux di Forlì. La mobilitazione, definita legittima dai rappresentanti dei lavoratori, si svolge in un clima di tensione prima del confronto previsto a Roma. La situazione ha generato polemiche tra le parti coinvolte, mentre le parti sociali continuano a discutere sulla disputa.

La vigilia del confronto decisivo a Roma si tinge di forti polemiche nello stabilimento Electrolux di Forlì. Le sigle sindacali territoriali (Fim Roma, Fiom Forlì-Cesena, Uilm Forlì e Uglm Forlì) hanno diramato una nota congiunta per denunciare quello che definiscono “un clima di tensione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Licenziamenti Electrolux, a rischio 1700 posti. Sciopero sindacati

Electrolux: annunciati 1.700 esuberi, i sindacati proclamano 8 ore scioperoElectrolux ha esposto «un pesantissimo piano di ristrutturazione con la chiusura della fabbrica di Cerreto d’Esi e il drastico taglio di produzioni e...

Electrolux deve ritirare il piano. Regione e sindacati insieme contro i licenziamentiL'incontro in vista del tavolo nazionale a Roma lunedì 25 maggio. Ribadito il no alla chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi, preoccupazione per la possibile apertura della procedura di licenzia ... rainews.it

Assemblea pubblica a Electrolux Porcia contro i 1700 esuberiÈ cominciato lo sciopero davanti allo stabilimento Electrolux di Porcia (Pordenone), dove dalle 9 è in corso l'assemblea pubblica promossa da Fim, Fiom e Uilm insieme alle Rsu aziendali. Sono centinai ... quotidiano.net