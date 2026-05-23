Educhiamo i giovani alla responsabilità contro ogni forma d’ingiustizia Brunetta lancia l’allarme legalità

Da orizzontescuola.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In occasione della Giornata nazionale della legalità, dedicata alle stragi di Capaci e Via D’Amelio, il presidente del Cnel ha sottolineato l’importanza di educare i giovani alla responsabilità e alla lotta contro ogni forma di ingiustizia. Brunetta ha invitato a focalizzarsi su iniziative di formazione e sensibilizzazione, spostando l’attenzione dal ricordo alle azioni concrete. La giornata mira a mantenere viva la memoria e a promuovere comportamenti consapevoli tra le nuove generazioni.

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In occasione della Giornata nazionale della legalità, istituita per non dimenticare le stragi di Capaci e Via D’Amelio, il presidente del Cnel Renato Brunetta ha scelto di spostare il fuoco dal ricordo all’azione educativa. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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