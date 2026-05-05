A Sant’Angelo Lodigiano è partito il progetto “On the Road”, promosso dall’associazione di Bergamo. L’iniziativa prevede che gli studenti siano accompagnati da agenti durante i loro turni, con l’obiettivo di insegnare loro il rispetto delle regole e della legalità. La città è stata scelta come prima tappa del percorso, che coinvolge giovani di diverse scuole del territorio.

Sant’Angelo Lodigiano apripista nel territorio per il progetto “ On the Road “, promosso dall’associazione bergamasca “Ragazzi On the Road“. Un’iniziativa che porta i giovani a contatto diretto con il lavoro delle forze dell’ordine, offrendo loro la possibilità di vivere sul campo esperienze legate alla sicurezza e alla legalità. "Siamo i primi in provincia ad attivarci affinché i nostri studenti possano affiancare la polizia locale durante l’intero turno quotidiano – ha spiegato ieri in Municipio il presidente del Consiglio comunale Stefano Pozzi –. Dopo una fase iniziale di formazione, i ragazzi saranno operativi fino a domenica, anche durante la Fiera di Maggio, che giovedì dedicherà una giornata alla sicurezza".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Studenti in turno con gli agenti. Al via il progetto “On the road“: "Così educhiamo alla legalità"

Notizie correlate

Legalità, emergenze e rispetto. Gli studenti si mettono in gioco con il progetto “On the Road”Accompagnare le nuove generazioni verso una consapevolezza profonda della legalità, della responsabilità e del rispetto delle regole, sperimentate...

Legalità e sicurezza, studenti e Polizia di Stato a confronto: "Li educhiamo alla cittadinanza consapevole"Si è tenuto questa mattina, nell’Aula Magna dell’IISS 'Einaudi' di Foggia, un importante momento di confronto tra studenti e rappresentanti della...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Studenti in turno con gli agenti. Al via il progetto On the road: Così educhiamo alla legalità; Lavoratori fuori sede, studenti e famiglie: ecco chi accederà agli alloggi del piano casa; Unione Sindacale di Base: 7 maggio Sciopero della Scuola. Contro la leva, la guerra e la scuola di Valditara: una sola riforma classista, dai tecnici alle nuove linee guida dei licei; IBI, Swiatek è la prima ad allenarsi sul Centrale.

Studenti in turno con gli agenti. Al via il progetto On the road: Così educhiamo alla legalitàSant’Angelo Lodigiano, quattro giovani dell’istituto Pandini parteciperanno alle pattuglie. Un diciottenne: sogno di entrare nelle forze dell’ordine e questa sarà un’occasione preziosa. ilgiorno.it

Sant’Angelo, studenti in divisa con la polizia locale: parte il progetto On the RoadIl Comune è il primo nel Lodigiano ad aderire all’iniziativa educativa: ragazzi affiancati agli agenti durante i turni e anche in occasione della Fiera di Maggio ... ilgiorno.it

NanoTV. . #Villaricca - Inaugurato presso l'istituto comprensivo "G.Siani" il murales “Il Volo di Domenico, Memoria, Arte e Comunità” dedicato alla memoria del piccolo #DomenicoCaliendo Paolo Fusco #Scuola #Studenti #Bambini #IC #Memoria #Mural - facebook.com facebook

Berlino, ospite degli studenti della Hertie School. Domande vere, confronto aperto, Europa vissuta. Mi hanno chiesto di commercio, lavoro, energia, formazione; hanno provato a mettere chiarezza nei rapporti internazionali. E mi hanno parlato soprattutto di lib x.com