Legalità e sicurezza studenti e Polizia di Stato a confronto | Li educhiamo alla cittadinanza consapevole

Questa mattina nell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Economico 'Einaudi' di Foggia si è svolto un incontro tra studenti e rappresentanti della Polizia di Stato. L’evento ha visto un confronto diretto sulla legalità e sulla sicurezza, coinvolgendo giovani e operatori delle forze dell’ordine. Durante l’iniziativa sono stati affrontati temi legati alla cittadinanza e al rispetto delle norme, con l’obiettivo di educare gli studenti a un atteggiamento consapevole.

Si è tenuto questa mattina, nell’Aula Magna dell’IISS 'Einaudi' di Foggia, un importante momento di confronto tra studenti e rappresentanti della Polizia di Stato. L’iniziativa rientra nel progetto formativo “Through the School Gate”, promosso in collaborazione con l’Ufficio Scolastico.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate "Educhiamo insieme alla legalità": la polizia di stato incontra oltre 200 studenti delle scuole doricheANCONA – Nell’ambito della quarta edizione del progetto “Educhiamo insieme alla Legalità”, disposto dal Questore Capocasa in collaborazione con... “PretenDiamo Legalità”: studenti irpini a confronto con la Polizia di StatoTempo di lettura: 3 minutiAnche quest’anno la Questura di Avellino propone la IX edizione del Progetto-Concorso “PretenDiamo Legalità”, iniziativa... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LEGALITÀ E SICUREZZA: LA POLIZIA DI STATO INCONTRA GLI STUDENTI DEL BARSANTI; Percorsi di legalità: la Polizia incontra gli studenti presso il Teatro Verdi; Bullismo, cyberbullismo e legalità: la Polizia di Stato incontra gli studenti di Foligno; Sicurezza, legalità e consapevolezza: la Polizia di Stato entra nelle scuole. Percorsi di legalità: al Verdi oltre 400 studenti hanno incontrato gli uomini e le donne della Polizia di StatoSeconda edizione del progetto promosso dalla Questura: coinvolti istituti scolastici e istituzioni per sensibilizzare i giovani su rispetto delle regole, prevenzione e cittadinanza attiva. brindisireport.it Legalità e sicurezza, studenti e Polizia di Stato a confronto: Li educhiamo alla cittadinanza consapevoleSi è tenuto questa mattina, nell’Aula Magna dell’IISS 'Einaudi' di Foggia, un importante momento di confronto tra studenti e rappresentanti della Polizia di Stato. L’iniziativa rientra nel progetto ... foggiatoday.it Intervento tempestivo della Polizia di Stato facebook