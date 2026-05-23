Educazione e democrazia Profumo | Educare è un atto politico di pace La scuola è l’ultima grande infrastruttura democratica

Un rappresentante istituzionale ha visitato un istituto scolastico, sottolineando che l’educazione rappresenta un atto politico di pace. Ha affermato che la scuola è l’ultima grande infrastruttura democratica e ha evidenziato l’importanza di investire nell’educazione come risposta a una crisi globale. La visita non è stata considerata una semplice visita di cortesia, ma un segnale di attenzione verso l’urgenza di rafforzare i sistemi educativi.

Non una semplice visita di rappresentanza, ma il riconoscimento visibile di un’urgenza planetaria. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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