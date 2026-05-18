Alla scuola Virgilio l' ultima tappa di A scuola di Raee il progetto di Ambiente e Legambiente per educare alla sostenibilità

Si chiude martedì 19 maggio, con l’incontro nella scuola secondaria di primo grado Virgilio di via di Sotto, il ciclo di incontri organizzato da Ambiente e Legambiente per insegnare ai bambini l’importanza della corretta raccolta e del riciclo dei Raee, i Rifiuti da apparecchiature elettriche ed. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Cronaca del viaggio a Roma di fra Giovanni Antonio di Pordenone 1696 1697

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