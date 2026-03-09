Didacta Italia Rondine e Regione Toscana | educare alla pace partendo dalla scuola

A Firenze si è tenuto un evento promosso da Didacta Italia, Rondine e Regione Toscana incentrato sull'importanza di insegnare la pace partendo dalla scuola. La discussione ha affrontato come trasmettere ai giovani competenze quotidiane per promuovere la convivenza e il rispetto nelle relazioni, spostando l'attenzione dall'argomento come tema scolastico a una pratica costante e condivisa.

Alla Fortezza da Basso un incontro dedicato alla trasformazione dei conflitti e alla costruzione di relazioni positive tra studenti e docenti FIRENZE – Educare alla pace non come semplice tema scolastico, ma come competenza da allenare ogni giorno nelle relazioni. È questo il messaggio che Rondine Cittadella della Pace porterà a Didacta Italia, la fiera dedicata al mondo dell'istruzione in programma alla Fortezza da Basso di Firenze. L'appuntamento è fissato per giovedì (12 marzo) dalle 9m30 alle 12,30, nella Sala della Scherma, con l'incontro intitolato Generare habitat di pace. Abitare il conflitto con le relazioni, organizzato insieme alla Regione Toscana.