Edelweiss 2013 sul tetto di Forlì | al Morgagni è trionfo bis
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Il prato verde dello stadio "Morgagni" si tinge ancora una volta dei colori dell'Edelweiss. Per il secondo anno consecutivo, la formazione Esordienti 2013 si laurea campione provinciale, confermando una supremazia territoriale che non sembra conoscere ostacoli. Venerdì, nella cornice più. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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