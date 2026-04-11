Calcio troppo Ascoli per il Forlì | al Morgagni arriva una sconfitta
Come da pronostico il Forlì non riesce a fermare la corsa della capolista Ascoli, che passa al "Morgagni" con un netto 3 a 0 grazie alle reti di D'Uffizi al 37°, Corradini al 49° e Milanese all'84°, che portano così alla formazione marchigiana la nona vittoria consecutiva, mentre il Forlì incassa.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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