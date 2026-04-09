Forlì-Ascoli sfida decisiva al Morgagni | il biancorosso punta

Sabato alle 17:30 al Morgagni si svolgerà una partita importante tra Forlì e Ascoli, capolista del girone. Il Forlì si sta preparando a questa sfida che potrebbe influenzare il loro cammino in campionato. La partita si gioca in un momento cruciale della stagione e vedrà le due squadre confrontarsi in un match che potrebbe avere ripercussioni sulla classifica.

Il Forlì si prepara ad affrontare un test decisivo per il proprio destino sportivo sabato prossimo alle 17:30, quando ospiterà al Morgagni l’Ascoli, capolista del girone. La sfida arriva in un momento di forte tensione emotiva e tecnica per i biancorossi, che devono recuperare la fiducia dopo il brutto risultato ottenuto fuori casa contro il Bra, con l’obiettivo di consolidare la posizione nella zona della salvezza diretta, attualmente a soli due punti di distanza dal traguardo. La gestione del rischio tra stabilità societaria e fragilità tecnica. All’interno degli uffici di viale Roma, la direzione ha scelto di intervenire con forza per dare una scossa alla squadra. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Forlì-Ascoli, sfida decisiva al Morgagni: il biancorosso punta Ascoli-Vis Pesaro: derby infuocato, 7 vittorie e la sfida decisivaDomani sera, sabato 4 aprile alle ore 20:30, lo stadio Del Duca accoglierà uno scontro decisivo tra Ascoli e Vis Pesaro, una sfida che va oltre il... Il prossimo impegno. Al Morgagni col Cava Ronco. Parte la prevendita per ForlìLo scorso 6 gennaio lo stadio Morgagni di Forlì avrebbe dovuto ospitare la gara tra Fratta Terme e Spal, valida per la prima giornata del girone di... Temi più discussi: Verso Forlì-Ascoli: presa d’assalto la prevendita per il settore ospiti (e non solo); Dove vedere Arezzo-Ascoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Verso la sfida. Polverizzati i biglietti per la trasferta di Forlì. Bloccata la vendita nei settori locali; Forlì-Ascoli, cresce l’attesa: annullati biglietti in Gradinata Locale, decine di tifosi a mani vuote. Forlì-Ascoli e caos biglietti: ecco cosa è successoVerso Forlì-Ascoli, i biglietti per entrare allo stadio Tullo Morgagni sabato sono diventati un bel guazzabuglio. Così nella riunione del Gos ... corriereromagna.it Caos biglietti per Forlì-Ascoli: annullati tutti i tagliandi acquistati in prevendita per il settore Gradinata LocaliIn vista di Forlì-Ascoli di sabato è caos biglietti. Cosa che si era già verificata nella passata stagione contro il Ravenna. Il sold-out immediato ... corriereromagna.it Ascoli, la passione ancora da record: a Forlì sold out in pochi minuti. Polverizzati 798 biglietti per credere nella B - facebook.com facebook Ascoli, sold out per il settore ospiti al “Morgagni” di Forlì. Sarà un muro di tifosi bianconeri x.com