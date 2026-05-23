Economia ferma | il PNRR è l’unico argine contro il rischio recessione
Il PNRR rappresenta l’unico strumento attualmente disponibile per contrastare il rischio di recessione nel Paese. Con la fine del 2035 prevista come scadenza, si cercano risposte su come evitare il ristagno economico. Si evidenzia la necessità di accelerare riforme strutturali per aumentare la produttività nazionale e sostenere la ripresa economica a lungo termine.
? Domande chiave Come può l'Italia evitare il ristagno dopo la fine del 2035?. Quali riforme strutturali devono accelerare la produttività nazionale?. Perché il Pil potenziale rischia di rimanere sotto lo 0,3%?. Cosa accadrà all'economia se la crescita dipenderà solo dai fondi europei?.? In Breve Dati Osservatorio Conti Pubblici Italiani del 23 maggio 2026 confermano il ristagno.. Pil potenziale stimato tra lo 0% e lo 0,3% nel medio periodo.. Obiettivo riforme strutturali per sostenere lo sviluppo fino all'orizzonte del 2035.. Necessità di incrementi reali di efficienza per evitare vulnerabilità post 2035..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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