Economia in bilico | il rischio recessione che spaventa il Governo

Il governo ha approvato un documento di finanza che indica una crescita dello 0,6% per il 2026. La previsione si inserisce in un quadro economico segnato da incertezze e rischi di recessione. Il rapporto presenta anche altri dati sulla spesa pubblica e le entrate previste per il prossimo anno, in un contesto di attenzione alle sfide economiche attuali.

? Cosa sapere Il documento di finanza approvato dal Consiglio dei ministri prevede crescita dello 0,6% nel 2026.. Le tensioni internazionali potrebbero causare una recessione con segno negativo dello 0,2% nel 2027.. Il Documento di finanza pubblica approvato ieri dal Consiglio dei ministri delinea scenari di crescita che potrebbero scivolare verso una contrazione economica nel 2027, nonostante la linea di Giorgia Meloni cerchi di minimizzare i rischi di un quadro finanziario compromesso. Mentre nei corridoi del potere si discute tra ottimismo e prudenza, nelle piazze e nelle botteghe si avverte il peso di cifre che non sono solo numeri su un foglio, ma la possibilità che le risorse per le famiglie si assottiglino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Economia in bilico: il rischio recessione che spaventa il Governo Notizie correlate Cottarelli: “Guerra in Iran, per ora contagio limitato sull’economia. Ma il rischio recessione esiste”Roma – Carlo Cottarelli, economista, direttore dell’Osservatorio sui Conti pubblici italiani dell’Università Cattolica, per ora non intravede il... Allarme Fmi: “Economia globale può deragliare, rischio terza recessione e più grave crisi energetica dei tempi moderni”(Adnkronos) – Ancora una volta l’economia globale rischia di deragliare dalla rotta, questa volta a causa della guerra in Medio Oriente. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Economia toscana in bilico: tengono turismo ed export, frena il lavoro; Deficit, il rischio beffa a cui è appeso il governo: conti in bilico sulla quota 3 per cento; Deficit, procedura Ue in bilico per pochi milioni. La crescita rallenta; Calabria tra segnali di ripresa e fuga di talenti: cresce il lavoro ma il futuro è in bilico. Deficit, il rischio beffa a cui è appeso il governo: conti in bilico sulla quota 3 per centoUna differenza di 678 milioni di euro e pochi decimali per poter restare sotto la soglia di guardia, alla vigilia dell’ultima legge di bilancio della legislatura ... corriere.it Economia in bilico: perché il calo del petrolio non salva l'Europa dallo shock energeticoIl recente ribasso del prezzo del petrolio, sceso sotto la soglia critica dopo aver toccato picchi preoccupanti, ha generato un'illusione di ... dailyexpress.it Se il Paese non avesse la spiccata propensione ad andare al contrario, il governo ostenterebbe una concreta per quanto cauta soddisfazione nel leggere il verdetto Istat sui conti pubblici. Ma l’incertezza internazionale pesa sulla nostra economia. Serve una - facebook.com facebook "La questione dell’ #Iran", dice il #Papa, è "molto complessa. Le stesse trattative che stanno facendo, un giorno l’Iran dice sì e gli #StatiUniti dicono di no e viceversa, e non sappiamo dove si va. Si è creata questa situazione caotica, critica per l'economia mond x.com