Giovedì a Rivalta è stato inaugurato il primo “agrinido” della provincia di Reggio Emilia. Il nido, progettato per bambini in contatto con la natura e gli animali, è tra i primi aperti in regione. La struttura si pone come un’alternativa alle tradizionali scuole dell’infanzia, integrando attività all’aperto e ambienti naturali. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini.

Reggio Emilia, 23 maggio 2026 – È stato inaugurato giovedì a Rivalta il primo nido staineriano di Reggio e provincia, tra i primi a partire anche in regione. ‘Il nido sul melograno’ non aspetterà l’inizio del prossimo anno scolastico: “Apriamo già ‘in corsa’ per questi ultimi mesi, da maggio a luglio”, spiega Elena Dallaporta dell’azienda Biogold, che ha dato vita al nuovo ‘agrinido’. Lei e il marito Giovanni Goldoni, entrambi 40 anni e genitori di tre figli, hanno raccolto il testimone dell’impresa agricola di via Garavaldi dai genitori di Goldoni, nel 2015: “Un’azienda che era già biologica dagli anni ’80 – prosegue – e che aveva iniziato a lavorare come fattoria didattica con scuole e anziani nei primi anni duemila. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco il primo ‘agrinido’: “Qui, bambini in simbiosi con la natura e gli animali”

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