Un referendum sulla giustizia sta attirando l’attenzione di chi si schiera contro alcune riforme, invitando gli elettori a votare No. Andrea Zanoni di Europa Verde invita chi apprezza la natura e gli animali a sostenere questa scelta, presentando il voto come un modo per difendere l’ambiente e le creature che lo abitano. La campagna si concentra sul collegamento tra il voto e la tutela degli ecosistemi.

Il giudizio di Andrea Zanoni di Europa Verde: "Senza magistratura indipendente, bracconieri e inquinatori avrebbero via libera" Chi vota No al referendum sulla giustizia può dirsi un vero difensore di animali e natura. Parola di Andrea Zanoni di Europa Verde. Non è una boutade, ma quanto affermato dall’esponente green - coordinatore dell’Osservatorio Diritti Animali del partito di Bonelli – a pochi giorni dal voto sulla riforma Nordio. E quindi votare diventa un gesto quasi ecologista. “La storia della tutela ambientale e del benessere animale nel nostro Paese dimostra che l’autonomia dei magistrati è l’unico, vero argine contro lo sfruttamento selvaggio delle risorse naturali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il referendum diventa green: "Chi ama la natura e gli animali voti No"

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