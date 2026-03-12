Chi sono i miliardari della Silicon Valley che proteggono i figli dalla tecnologia che li ha resi ricchi

I miliardari delle grandi aziende tecnologiche della Silicon Valley sono noti per le loro residenze di lusso e i quartier generali situati tra Palo Alto, Menlo Park e Cupertino. Questi imprenditori, spesso molto ricchi, adottano un atteggiamento diverso rispetto all’uso della tecnologia con i propri figli, scegliendo di limitarne l’esposizione. La loro presenza si concentra principalmente su attività legate alle grandi aziende di settore.

Potremmo definirli i ‘luddisti’ della Silicon Valley: sono i miliardari delle big tech che fanno spola tra ville sfarzose e quartier generali di Palo Alto, Menlo Park e Cupertino. Visionari e manager influenti che hanno fatto fortune inestimabili, ma che si guardano bene del concedere ai propri figli e nipoti l'utilizzo di quella tecnologia che li ha resi i paperoni del nuovo millennio. Se da una parte il resto del mondo cerca di combattere - con fortune alterne - la dipendenza digitale nei più piccoli, dall'altra, i padri di quelle stesse piattaforme sono i primi ad alzare muri altissimi tra i loro eredi e gli schermi (con differenti modalità). 🔗 Leggi su Today.it

