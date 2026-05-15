il summit della silicon valley 17 ceo e le ragioni del dollaro

Il summit della Silicon Valley ha visto la partecipazione di 17 amministratori delegati di aziende tecnologiche mentre l’Air Force One atterrava a Pechino con il presidente degli Stati Uniti e Elon Musk a bordo, che ha accompagnato l’evento. Durante l’incontro sono stati discussi vari aspetti legati all’economia digitale e alle strategie aziendali. La presenza di figure di rilievo ha attirato l’attenzione sui rapporti tra il settore tecnologico e le questioni internazionali, in un momento di particolare attenzione per le dinamiche economiche globali.

Trump a Pechino Elon Musk torna al fianco del presidente statunitense. Con lui Tim Cook di Apple e Jensen Huang, Nvidia Trump a Pechino Elon Musk torna al fianco del presidente statunitense. Con lui Tim Cook di Apple e Jensen Huang, Nvidia Quando l’Air Force One è atterrato a Pechino, a bordo non c’era solo il presidente degli Stati uniti, ma anche Elon Musk, che ha accompagnato Trump per l’intera traversata, Tim Cook di Apple, Larry Fink di BlackRock, il Ceo di Boeing, di Citi, di Goldman Sachs, di Meta, di Mastercard, di Visa. E c’era Jensen Huang di Nvidia, il cui nome non figurava nella lista degli invitati originale, e si è imbarcato all’ultimo momento durante uno scalo in Alaska, come se qualcuno avesse deciso all’ultimo minuto che era impossibile tenerlo fuori. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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