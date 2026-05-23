Eccellenze del territorio e La Via del Bergamotto conquistano i buyer nazionali e internazionali

Eccellenze del territorio e La Via del Bergamotto hanno attirato buyer nazionali e internazionali, con incontri di presentazione e fiere di settore. La regione di Reggio Calabria si conferma una meta turistica molto apprezzata, frequentata sia da visitatori italiani che stranieri. La promozione locale ha coinvolto vari attori, puntando a valorizzare le produzioni tipiche e le attrazioni turistiche della zona.

Il territorio metropolitano di Reggio Calabria si conferma una meta turistica dal forte appeal sia in Italia che all'estero. Si è infatti concluso con successo il ciclo di due webinar strategici organizzati dalla Camera di commercio di Reggio Calabria per far scoprire e promuovere le. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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