Marche a Londra | 5 eccellenze locali conquistano i buyer britannici

Cinque aziende marchigiane sono state protagoniste di un evento a Londra dedicato ai buyer britannici, che hanno avuto l’opportunità di conoscere i prodotti locali. Tra queste, alcune si occupano di produzione alimentare, altre di artigianato e turismo. Le Grotte di Frasassi, attrazione nota della regione, sono state presentate come possibile punto di interesse per il mercato britannico. L’iniziativa ha visto coinvolti operatori e rappresentanti delle aziende locali, che hanno presentato le proprie offerte ai visitatori provenienti dal Regno Unito.

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? Domande chiave Quali cinque realtà marchigiane hanno incontrato i buyer a Londra?. Come possono le Grotte di Frasassi conquistare il mercato britannico?. Chi sono i partner che porteranno il vino marchigiano nel Regno Unito?. Come si trasformeranno questi incontri in nuovi flussi turistici nei borghi?.? In Breve Partecipazione di Grotte di Frasassi, Lindbergh Hotels, Break in Italy, Enjoy Travel e Tenuta Santi Giacomo e Filippo.. Missione commerciale organizzata dall'Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche a Londra.. Obiettivo inserimento delle imprese marchigiane nei circuiti turistici strutturati del Regno Unito.. Promozione di servizi alberghieri, esperienze naturalistiche, vinicole e ipogee presso buyer britannici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marche a Londra: 5 eccellenze locali conquistano i buyer britannici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Marchés dEurope: les plus beaux étals de Londres à Barcelone - Documentaire Voyage - AMP Sullo stesso argomento Le elezioni locali stanno andando malissimo per i Laburisti britanniciCome previsto: il conteggio dei voti è ancora parziale, ma il primo ministro Keir Starmer se n'è già assunto la responsabilità Lo scrutinio alle... Il "trucco" della Cina per spiare Londra: l’allarme che scuote i servizi britanniciLa trasparenza, pilastro delle democrazie occidentali moderne, potrebbe trasformarsi in una vulnerabilità strategica nell’opaco, silenzioso e... Turismo, sempre più stretti i rapporti tra Marche e UK grazie all''Italian Travel Workshop. In aumento il numero dei visitatoriLondon calling, le Marche rispondono presente. Ieri 5 imprese marchigiane hanno partecipato a Londra all'Italian Travel Workshop, un workshop dedicato alla promozione del turismo ... corriereadriatico.it Marche, ATIM porta cinque imprese all’Italian Travel Workshop di LondraAll’ITW Londra confronto con operatori internazionali per rafforzare il posizionamento regionale tra autenticità, sostenibilità ed esperienze di qualità ... lanuovariviera.it Migliori marche del Regno Unito reddit