L’Atletic Cdr Mutina ha concluso la prima stagione in Eccellenza con il settimo posto, celebrato giovedì sera in una location di Modena. Durante l’evento, il patron ha espresso parole di soddisfazione, mentre il club ha annunciato l’arrivo del centrocampista Palmiero. Il direttore sportivo ha commentato con orgoglio la crescita della squadra, sottolineando l’importanza del risultato raggiunto e ringraziando i tifosi per il supporto.

L’ Atletic Cdr Mutina ha superato anche la prima storica prova dell’Eccellenza e il settimo posto conquistato dagli orange nella scorsa stagione è stato celebrato giovedì sera nella tradizionale location di Bobotti a Modena, quartier generale del dirigente Gianluca Venturelli. Dopo il saluto dell’assessore Andrea Bortolamasi per il Comune, il patron Gian Lauro Morselli ha tracciato il suo bilancio. "Siamo orgogliosi – le sue parole – da società espressione di un quartiere di esserci confrontati con tante città della nostra regione. Di meglio del 7° posto non potevamo fare e voglio dire grazie a staff, squadra e sponsor che ci hanno permesso di ben figurare al debutto in Eccellenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eccellenza, le parole del patron e intanto arriva il colpo Palmiero. Cdr, Morselli: "Orgoglioso di voi»

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