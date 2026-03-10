Trump e le minacce sul blocco del petrolio Teheran | Parole vuote | attenti a non scomparire voi Altri missili sui paesi del Golfo – La diretta

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la guerra terminerà presto, ma non in tempi immediati. Intanto, Teheran ha risposto alle minacce di bloccare il petrolio definendole parole vuote e avvertendo di fare attenzione a non scomparire. Nel frattempo, sono stati segnalati ulteriori lanci di missili verso i paesi del Golfo, mentre si segue in diretta la situazione.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che la guerra finirà presto, ma non questa settimana. Nella sua prima conferenza stampa in persona da quando Usa e Israele hanno attaccato l’Iran, prima ha detto che le forze iraniane «hanno perso tutto, non hanno più niente, non hanno più leadership». Poi ha sostenuto che l’attacco statunitense «potrebbe diventare ancora più aggressivo» se i leader iraniani cercheranno di interrompere l’approvvigionamento energetico mondiale. Intanto i Guardiani della Rivoluzione gli rispondono: «Saremo noi a decidere la fine della guerra. L’equilibrio e il futuro status della regione sono ora nelle mani delle nostre forze armate. 🔗 Leggi su Open.online

