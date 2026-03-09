Eccellenza Cdr in scioltezza a Campagnola Decisive le reti di Teggi e Hoxha

Nel match di Campagnola, il Cdr Mutina ha vinto 2-0 contro la squadra locale. Le reti decisive sono state segnate da Teggi e Hoxha. La formazione del Campagnola ha schierato Vlas, Truzzi, Setti, Lo Porto, Marzi, Vezzani, Esposito, Barilli, Montanari, Rivi e Margotta, con alcune sostituzioni durante il secondo tempo. La partita si è conclusa senza ulteriori variazioni sul risultato.