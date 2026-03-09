Eccellenza Cdr in scioltezza a Campagnola Decisive le reti di Teggi e Hoxha
Nel match di Campagnola, il Cdr Mutina ha vinto 2-0 contro la squadra locale. Le reti decisive sono state segnate da Teggi e Hoxha. La formazione del Campagnola ha schierato Vlas, Truzzi, Setti, Lo Porto, Marzi, Vezzani, Esposito, Barilli, Montanari, Rivi e Margotta, con alcune sostituzioni durante il secondo tempo. La partita si è conclusa senza ulteriori variazioni sul risultato.
campagnola 0 cdr mutina 2 CAMPAGNOLA: Vlas, Truzzi, Setti (70’ Catellani), Lo Porto, Marzi, Vezzani (68’ Aurea), Esposito (68’ Previato), Barilli (88’ Zanfardino), Montanari, Rivi, Margotta. A disp. Vioni, Cavicchioli, Camillo, Conti, Consiglio. All. Manfredini CDR MUTINA: Malagoli, Gargano, Hajbi, Caselli (75’ Sakaj), Serra, Ricaldone, Cuoghi, Gualdi (77’ Gollini), Teggi (70’ Panzanato), Hoxha (86’ Bellucci), Cremaschi (79’ Mazzoni). A disp. Schena, Bartoli, Canosa, Bonacini. All Paganelli. Arbitro: Rossetti di Parma Reti: 39’ Teggi, 48’ Hoxha Note: ammoniti Previato Manca ormai solo la matematica (+20 a 7 gare dalla fine) a timbrare la salvezza di una Cdr Mutina che sbancando Campagnola (foto Magnanini) conferma l’ottimo 8° posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Articoli correlati
Sommatinese batte Frigintini 2-1: Vaccaro e Noto portano i tre punti con reti decisive nel match di PromozioneLa Sommatinese ha espugnato lo stadio Peppe Tricoli di Modica, imponendosi 2-1 sulla Frigintini Città di Modica nella sesta giornata del girone di...
Vittoria del Cerignola nel derby di Serie C: Foggia piegato allo stadio Zac, con reti decisive di Vitale e D’Orazio.Il Cerignola si impone sul Foggia nello storico derby della Capitanata con un netto 3-1, conquistando una vittoria che pesa non solo sul campo ma...
Aggiornamenti e notizie su Eccellenza Cdr in scioltezza a...
Eccellenza. Cdr in scioltezza a Campagnola. Decisive le reti di Teggi e Hoxhacampagnola 0 cdr mutina 2 CAMPAGNOLA: Vlas, Truzzi, Setti (70’ Catellani), Lo Porto, Marzi, Vezzani (68’ Aurea), Esposito (68’ Previato), Barilli (88’ Zanfardino), ... sport.quotidiano.net
Eccellenza, Cdr Mutina e Brescello si annullanoSport: Un pareggio che non serve a nessuno quello tra Cdr Mutina e Brescello con i playoff che si allontanano per entrambe ... lapressa.it