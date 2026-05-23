Fabrizio Pregliasco ha segnalato che potrebbero arrivare in Italia alcuni casi di Ebola importati da paesi colpiti. Ha spiegato che il rischio non deve essere sottovalutato, ma neanche esasperato. La preoccupazione riguarda la possibilità di contagi dall’estero, mentre si monitora attentamente la situazione. Non sono stati confermati casi sul territorio italiano, ma si continua a seguire l’evolversi della crisi.

Il rischio non va ingigantito, ma nemmeno rimosso. È il punto centrale dell’avvertimento arrivato da Fabrizio Pregliasco sulla nuova ondata di Ebola che sta preoccupando la comunità sanitaria internazionale. Il virologo invita alla prudenza dopo la diffusione del virus in alcune aree africane e chiarisce che anche l’Italia, come gli altri Paesi europei, non può considerarsi completamente al riparo dall’eventualità di casi importati. Non significa parlare di un’epidemia imminente, né evocare scenari fuori controllo, ma ricordare che in un mondo attraversato da viaggi continui, collegamenti rapidi e movimenti internazionali, nessuna malattia infettiva resta automaticamente confinata nel luogo in cui si manifesta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ebola, l’allarme di Pregliasco: “Possibili casi importati anche in Italia”

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