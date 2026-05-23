Ebola in Congo | il rischio è nei corpi dei defunti dopo il contagio
In Congo, il rischio di Ebola aumenta dopo la morte, poiché il virus può essere trasmesso attraverso i corpi dei defunti. Il contagio si verifica principalmente toccando o manipolando i resti senza adeguate precauzioni. Le autorità sanitarie hanno segnalato casi di infezione tra chi si occupa dei funerali o si avvicina ai corpi. Non sono stati segnalati altri modi di trasmissione diretti, ma il pericolo rimane elevato nelle pratiche funebri non controllate.
? Domande chiave Perché il virus diventa più pericoloso proprio dopo la morte?. Come si diffonde il contagio attraverso i resti dei defunti?. Quali protocolli devono seguire le famiglie per vedere i propri cari?. Chi gestisce l'emergenza nelle province del Nord e Sud Kivu?.? In Breve Oltre 750 casi sospetti e 177 decessi nelle province del Nord e Sud Kivu.. Isaac Kitenge coordina la gestione del virus per il ministero della Salute locale.. Divieto assoluto di contatto fisico con i corpi per prevenire la riemersione virale.. Protocolli sanitari permettono la visione dei defunti senza manipolazione delle salme.. Oltre 750 casi sospetti di Ebola e più di 177 decessi segnalati nelle province orientali della Democratica del Congo, dove l’Organizzazione Mondiale della Sanità avverte che il pericolo di contagio è ormai molto elevato. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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