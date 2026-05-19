Ebola in Congo sale il bilancio dell’epidemia | 131 morti Il contagio si estende
L’epidemia di Ebola nella Repubblica democratica del Congo ha causato finora 131 decessi, con almeno 513 casi sospetti segnalati. Il contagio si è diffuso in diverse aree del paese, coinvolgendo un numero crescente di persone. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione e cercando di contenere la diffusione del virus. La propagazione dell’epidemia ha portato a un aumento dei casi e a un incremento delle vittime.
(Adnkronos) – E' salito a 131 morti il bilancio dell'epidemia di Ebola nella Repubblica democratica del Congo, mentre si contano almeno 513 casi sospetti. Lo ha riferito il portavoce del governo di Kinshasa, precisando che i contagi si sono estesi anche ad altre aree dell'est del Congo dopo i primi casi nella provincia di Ituri.. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
WHO Declares Ebola Emergency As Congo Death Toll Rises And Uganda Reports Fatal Case
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Kungiyar tarayyar Afirka ta AU, ta bayyana damuwa game da sake barkewar cutar Ebola a janhuriyar dimokaradiyyar Congo da Uganda. Cikin wata sanarwa, shugaban hukumar gudanarwar AU Mahmoud Ali Youssouf, ya yi kira ga kasashen nahiyar Afirka d facebook
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