Ebola in Congo sale il bilancio dell’epidemia | 131 morti Il contagio si estende

L’epidemia di Ebola nella Repubblica democratica del Congo ha causato finora 131 decessi, con almeno 513 casi sospetti segnalati. Il contagio si è diffuso in diverse aree del paese, coinvolgendo un numero crescente di persone. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione e cercando di contenere la diffusione del virus. La propagazione dell’epidemia ha portato a un aumento dei casi e a un incremento delle vittime.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui