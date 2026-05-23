È una strage Un’esplosione devastante e tanti morti | bilancio terribile

Un’esplosione in una miniera di carbone in Cina ha causato numerosi decessi, contribuendo a un bilancio complessivo molto alto. L’incidente si aggiunge a una serie di eventi tragici nel settore minerario, evidenziando i rischi legati alle condizioni di sicurezza nelle aree di estrazione. La notizia ha portato l’attenzione sulla questione della sicurezza nelle miniere di carbone, che rappresentano ancora una componente cruciale dell’approvvigionamento energetico nel paese.

Un nuovo grave incidente ha colpito il settore minerario cinese, riportando l’attenzione sulla sicurezza nelle aree di estrazione del carbone, ancora centrali per l’approvvigionamento energetico del Paese. L’esplosione è avvenuta nella miniera di Liushesnyu, nella provincia dello Shanxi, una delle aree più importanti della Cina per la produzione carbonifera. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media statali, l’incidente si è verificato intorno alle 19.30 ora locale. In quel momento, all’interno della miniera si trovavano 247 lavoratori. Le operazioni di soccorso sono scattate immediatamente, mentre le autorità locali e centrali hanno iniziato a coordinare gli interventi per raggiungere le persone rimaste sottoterra e prestare assistenza ai feriti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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