Esplosione in una miniera di carbone è strage | oltre 80 morti in Cina

Notizia in breve

Un’esplosione in una miniera di carbone nel nordest della Cina ha causato la morte di oltre 80 persone. L’incidente si è verificato nella miniera di Liushesnyu. I soccorritori stanno lavorando sul luogo per recuperare i corpi e valutare eventuali sopravvissuti. La miniera era attiva al momento dell’esplosione, che ha provocato un incendio e un crollo. Le autorità stanno conducendo indagini per accertare le cause dell’incidente.