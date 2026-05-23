Esplosione in una miniera di carbone è strage | oltre 80 morti in Cina
Un’esplosione in una miniera di carbone nel nordest della Cina ha causato la morte di oltre 80 persone. L’incidente si è verificato nella miniera di Liushesnyu. I soccorritori stanno lavorando sul luogo per recuperare i corpi e valutare eventuali sopravvissuti. La miniera era attiva al momento dell’esplosione, che ha provocato un incendio e un crollo. Le autorità stanno conducendo indagini per accertare le cause dell’incidente.
Tragico incidente in Cina. C'è stata un'esplosione nella miniera di carbone di Liushesnyu, nel nordest del Paese. Al momento dello scoppio 247 persone stavano lavorando nella miniera. Sono in corso le operazioni di recupero dei corpi, ma di minuto in minuto si fa sempre più drammatico il bilancio. 🔗 Leggi su Today.it
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