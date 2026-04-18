Un episodio di violenza si è verificato in un centro commerciale di una grande città europea, dove un uomo ha iniziato a sparare sulla folla. Sei persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite. Dopo gli spari, l’uomo si è barricata all’interno di un edificio del centro commerciale, interrompendo l’evento con un atto improvviso e violento. Sul luogo sono intervenute le forze di polizia per gestire la situazione.

Una giornata di violenza improvvisa ha sconvolto una grande città europea, dove un uomo ha aperto il fuoco sulla folla causando morti e feriti prima di barricarsi all’interno di un edificio. Scene di panico e paura si sono susseguite per ore. L’episodio, ancora in fase di ricostruzione, ha richiesto un massiccio intervento delle forze dell’ordine, impegnate a contenere la minaccia e a mettere in sicurezza i civili coinvolti. La tragedia si è consumata a Kiev, nel quartiere di Holosiivskyi, dove un uomo armato ha iniziato a sparare contro i passanti in strada. Il bilancio è pesante: sei vittime e quattordici feriti, tra cui anche un ragazzo di 12 anni.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sei morti, tanti feriti”. Spari al centro commerciale, follia all’improvviso: una strage

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