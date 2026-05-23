Grizz Chapman, noto per aver interpretato un personaggio in una popolare sitcom NBC, è deceduto all’età di 52 anni. La notizia è stata condivisa sui social media, dove amici e fan hanno espresso il loro cordoglio. La sua scomparsa è stata annunciata senza dettagli sulle cause. La sua morte ha suscitato reazioni tra chi ha seguito la serie e apprezzato il suo ruolo.

Grizz Chapman, attore conosciuto principalmente per il suo ruolo nella celebre sitcom NBC 30 Rock è morto all’età di 52 anni. La notizia è stata confermata dalla sua agente, Saideh A. Brown, che ha comunicato il decesso avvenuto venerdì 22 maggio 2026. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’evento, nel rispetto della privacy della famiglia dell’attore. Tuttavia, l’uomo in passato aveva avuto problemi di salute, culminati nel 2010 in un trapianto di reni, dopo un lungo trattamento di dialisi. Con i suoi oltre due metri di altezza, Chapman si era fatto conoscere dal grande pubblico grazie alla sua presenza in 30 Rock, dove interpretava l’imponente Grizz, guardia del corpo di Tracey Morgan, ma la sua carriera artistica spaziava ben oltre il piccolo schermo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - È morto Grizz Chapman, il gigante di 30 Rock: aveva 52 anni, l’ultimo saluto dai social

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