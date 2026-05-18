L’ultimo saluto a Nera Franceschini Lutto a Scandiano aveva 86 anni

Nera Franceschini, conosciuta in tutto il paese come la Nera Franceschini, è scomparsa giovedì 14 maggio all’età di 86 anni. La notizia del decesso ha suscitato dolore tra gli abitanti di Scandiano, dove era molto conosciuta. La sua scomparsa ha portato a un ultimo saluto ufficiale nel paese, dove molte persone si sono radunate per rendere omaggio alla donna. La sua morte è stata comunicata ufficialmente attraverso i canali locali e ha coinvolto l’intera comunità.

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