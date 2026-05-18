L’ultimo saluto a Nera Franceschini Lutto a Scandiano aveva 86 anni
Nera Franceschini, conosciuta in tutto il paese come la Nera Franceschini, è scomparsa giovedì 14 maggio all’età di 86 anni. La notizia del decesso ha suscitato dolore tra gli abitanti di Scandiano, dove era molto conosciuta. La sua scomparsa ha portato a un ultimo saluto ufficiale nel paese, dove molte persone si sono radunate per rendere omaggio alla donna. La sua morte è stata comunicata ufficialmente attraverso i canali locali e ha coinvolto l’intera comunità.
Per tutti in paese era conosciuta come la Nera Franceschini, deceduta all’età di 86 anni compiuti lo scorso giovedì 14 maggio. Abitava in ‘Vaticano’, ovvero quel quartiere di case simili noto a Scandiano per la sua singolarità. Nerina, vedova di Luigi Roberti era la mamma di Glauco ex funzionario di Assopiastrelle, ora responsabile del personale di un importante gruppo ceramico, Fabio medico, professore in neurochirurgia che ha fatto carriera negli Stati Uniti e di Elisa- betta, maestra alle scuole elementari. Lascia anche le nuore Ines e Lara, il genero Matteo, i nipoti Elena, Giulia, Letizia, Virginia, Tristan e Peter. Nera Franceschini... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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