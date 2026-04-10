A Pink Floyd Experience | al Teatro Jolly torna lo show che porta sul palco The Dark Side Of The Moon

Venerdì 15 maggio alle 21, al Teatro Jolly di Palermo, si tiene nuovamente lo spettacolo

Al Teatro Jolly di Palermo, venerdì 15 maggio alle ore 21, torna lo show "A Pink Floyd Experience". Forte di un grande successo nel 2023, rivive sul palco The Dark Side of the Moon in veste potenziata: 10 musicisti, light & laser show, effetti speciali e allestimenti specifici studiati per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Pink Floyd History: al Teatro Infinity di Cremona il nuovo show dedicato a “Wish You Were Here”Un viaggio immersivo lungo 50 anni di storia della musica, tra psichedelia, sperimentazione e capolavori senza tempo.

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Tanti auguri di Buona Pasqua da tutta la famiglia dei Pink Floyd Legend! Godetevi queste feste, ci vediamo prestissimo sotto il palco! Le prossime date di The Wall - Celebration Tour: 24 aprile - LEGNANO | Teatro Galleria 24 luglio - ROMA | Audito - facebook.com facebook