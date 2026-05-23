È morto Arnaldo Del Piave l’ex marito di Enrica Bonaccorti | il suo ultimo messaggio sui social
Arnaldo Del Piave è deceduto oggi a 75 anni. Era noto a Civitavecchia, ex marito di una conduttrice televisiva e ex fidanzato di un’attrice. Sul suo profilo social aveva condiviso un ultimo messaggio prima della morte. La notizia è stata diffusa dalle fonti locali. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso. La sua scomparsa è stata confermata da persone vicine.
È morto oggi, 23 maggio 2026, all’età di 75 anni Arnaldo Del Piave, personaggio conosciuto a Civitavecchia ed ex marito della conduttrice Enrica Bonaccorti ed ex fidanzato di Serena Grandi. Del Piave, il cui vero nome era Alberto, si è spento questa mattina in ospedale, dove era ricoverato da tempo a causa di una lunga malattia. È stato lo stesso del Piave, tramite il cugino, a dare la notizia della propria scomparsa attraverso il suo profilo Facebook. Il messaggio pubblicato poche ore prima della morte racchiude perfettamente la filosofia di vita che lo aveva sempre contraddistinto: “Un grande abbraccio a tutti. Godetevi la vita, io l’ho fatto”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
È morta Enrica Bonaccorti, attrice e icona televisiva
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