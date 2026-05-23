È morto Arnaldo Del Piave l’ex marito di Enrica Bonaccorti | il suo ultimo messaggio sui social

Notizia in breve

Arnaldo Del Piave è deceduto oggi a 75 anni. Era noto a Civitavecchia, ex marito di una conduttrice televisiva e ex fidanzato di un’attrice. Sul suo profilo social aveva condiviso un ultimo messaggio prima della morte. La notizia è stata diffusa dalle fonti locali. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso. La sua scomparsa è stata confermata da persone vicine.