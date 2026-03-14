Abbiamo perso un bambino Il nostro è stato un grande amore Chi è Arnaldo Del Piave ex marito di Enrica Bonaccorti

Durante il funerale di Enrica Bonaccorti, tra i presenti c’era anche l’ex marito Arnaldo Del Piave, che ha ricordato il loro rapporto di cinque anni e ha parlato di aver perso un bambino e di un grande amore condiviso. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi amici e colleghi della star televisiva, che hanno reso omaggio alla sua memoria.