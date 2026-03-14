Abbiamo perso un bambino Il nostro è stato un grande amore Chi è Arnaldo Del Piave ex marito di Enrica Bonaccorti
Durante il funerale di Enrica Bonaccorti, tra i presenti c’era anche l’ex marito Arnaldo Del Piave, che ha ricordato il loro rapporto di cinque anni e ha parlato di aver perso un bambino e di un grande amore condiviso. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi amici e colleghi della star televisiva, che hanno reso omaggio alla sua memoria.
Tra i tanti paggi presenti al funerale della star televisiva Enrica Bonaccorti, anche l'ex marito Arnaldo Del Piave che la ricorda così: «Abbiamo vissuto cinque anni insieme. Oggi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Articoli correlati
Enrica Bonaccorti, chi è l’ex marito Arnaldo Del Piave: età, carriera e la loro storia d’amoreLa loro relazione è stata spesso raccontata come una delle più romantiche e tormentate della vita della conduttrice.
Leggi anche: “Con Enrica Bonaccorti è stato un vero, grande amore. La perdita del nostro bambino ci ha segnato, l’ho aiutata portandola in giro per il mondo”: il ricordo dell’ex marito
Contenuti e approfondimenti su Abbiamo perso un bambino Il nostro è...
Discussioni sull' argomento Sarah Ferguson dov'è finita? L'ex duchessa si nasconde tra cliniche in Svizzera (da 14mila euro al giono) e centri benessere in Irlanda; Angelina Mango riparte dai teatri: Mi sono ammalata perché non mi sentivo libera.
«Abbiamo perso un bambino. Il nostro è stato un grande amore». Chi è Arnaldo Del Piave, ex marito di Enrica BonaccortiTra i tanti paggi presenti al funerale della star televisiva Enrica Bonaccorti, anche l'ex marito Arnaldo Del Piave che la ricorda così: «Abbiamo vissuto cinque anni insieme. ilmessaggero.it
Enrica Bonaccorti, il ricordo dell'ex marito Arnaldo Del Piave: «Con lei amore e intesa per le scelte giuste»Sono in corso i funerali dell'ex conduttrici e star televisiva Enrica Bonaccorti, scomparsa lo scorso 12 marzo a 76 anni, dopo aver lottato a lungo contro un tumore al pancreas. La ... ilmattino.it
Enrica Bonaccorti, il ricordo dell'ex marito Arnaldo Del Piave: «Con lei amore e intesa per le scelte giuste» - facebook.com facebook
Enrica Bonaccorti, il ricordo dell'ex marito Arnaldo Del Piave: «Donna di grande coraggio» x.com