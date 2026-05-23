Arnaldo Del Piave è morto all’età di 75 anni. Ex marito della conduttrice televisiva Enrica Bonaccorti, era noto nel mondo dello spettacolo. La notizia è stata confermata nelle ultime ore.

Se n’è andato all’età di 75 anni Arnaldo Del Piave, personaggio molto conosciuto nel mondo dello spettacolo ed ex marito della conduttrice televisiva Enrica Bonaccorti. Del Piave, il cui vero nome era Alberto, è morto dopo una lunga malattia. Era ricoverato da tempo in ospedale e la notizia della sua scomparsa è stata resa pubblica attraverso il suo profilo Facebook, con un ultimo messaggio affidato al cugino che racchiude perfettamente il suo modo di vivere: “Un grande abbraccio a tutti. Godetevi la vita, io l’ho fatto”. La sua morte ha suscitato grande commozione a Civitavecchia città portuale dove era nato e dove, negli ultimi anni, era tornato a vivere dopo una lunga parentesi trascorsa tra viaggi, lavoro e vita all’estero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morto Arnaldo Del Piave, l’ex marito di Enrica Bonaccorti

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L'ultimo saluto a Enrica Bonaccorti

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