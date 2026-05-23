Alle 15 di sabato 23 maggio si è svolto un flash mob in via Hoepli a Milano, organizzato per difendere la cultura e gli operatori del settore. L’evento si è tenuto nel penultimo giorno di apertura della libreria, che chiuderà definitivamente domenica. La manifestazione è stata annunciata tramite una locandina che invita a sostenere il ruolo della cultura.

Alle 15 di sabato 23 maggio ha preso il via il flash mob in via Hoepli. “Difendiamo la cultura e i suoi operatori”, si legge nella locandina dell'evento. "Grazie per essere venuti, una volta i sabati erano quelli più entusiasmanti, sia in termini commerciali sia di rapporti umani", ha detto uno dei dipendenti, suonando la chitarra (video Salmoirago). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "È il penultimo giorno di apertura della Hoepli, l'ultimo sabato...": il flash mob fuori dalla libreria di Milano

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